Полиция Гонконга перед началом крупного митинга изъяла у радикалов боевой пистолет

Правоохранительные органы Гонконга в преддверии крупного антиправительственного митинга задержали в ходе рейдов в воскресенье 11 членов радикальной группы, у которых был изъят боевой пистолет с патронами. Это первый случай конфискации огнестрельного оружия за полгода массовых протестов, сообщил на пресс-конференции старший суперинтендант отдела борьбы с организованной преступностью Ли Квайва, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Их план состоял в том, чтобы использовать пистолет для создания хаоса во время предстоящего шествия", - сказал он. По его словам, радикалы могли устроить стрельбу по офицерам или ранить невинных прохожих, чтобы затем переложить вину на полицейских.

Речь идет о пистолете калибра 9 мм производства австрийской фирмы Glock. Также в ходе утренних рейдов, проведенных по разным адресам, у радикалов обнаружили обоймы с более чем сотней патронов, а также запасы другого оружия - сабли, ножи, дубинки, баллончики с перцовым газом, пиротехнические изделия.

По этому делу задержаны восемь мужчин и три женщины в возрасте от 20 до 63 лет, уточнил старший суперинтендант. Он добавил, что эти радикалы находились в розыске по подозрению в причастности к атаке на полицейский участок, совершенной 20 октября при помощи бутылок с зажигательной смесью.

В ближайшие часы в центре города с разрешения властей пройдет крупнейший за последние недели митинг оппозиции. Ожидается, что в шествии примут участие десятки тысяч человек. Мероприятие организовано "Гражданским фронтом за права человека" и приурочено к отмечаемому 10 декабря в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН Дню прав человека. Полиция не исключает, что к шествию примкнут радикальные активисты, которые могут сойти с согласованного маршрута и попытаться устраивать беспорядки.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи продолжают антиправительственные выступления. Они периодически сопровождаются блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. В последние три недели, однако, ситуация в городе в целом оставалась спокойной.

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