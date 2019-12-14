Китай запустит программу по поиску пригодных для жизни планет

14 декабря 2019 14:08 (UTC+04:00)

Власти КНР с 2030 года приступят к реализации программы "Миинь" с целью изучения космического пространства за пределами Солнечной системы и поиска планет, пригодных для жизни. Об этом сообщил генеральный директор Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Юань Цзе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Этот проект станет очередным прорывом Китая в области фундаментальных исследований", - подчеркнул он.

По словам главы CASC, для поиска внеземной жизни китайское правительство собирается осуществить запуск целой серии летательных аппаратов с современными телескопами, инфракрасными детекторами и прочими датчиками для наблюдения за областями космоса, прилегающими к нашей галактике. Благодаря новейшему оборудованию ученые прежде всего будут искать воду и осуществлять замер температурных режимов, которые бы гарантировали выживание человека, животных, растений, насекомых и микроорганизмов.

Юань Цзе напомнил, что с 2020 года Китай приступает к реализации миссии по изучению Марса и в ближайшее десятилетие планирует стать самой передовой космической державой. Одновременно будет вестись активное строительство околоземной орбитальной станции КНР. "Мы откроем новую эру в области исследований космоса", - подчеркнул он.

Согласно планам CASC, к 2045 году на Луне будет завершено строительство китайской лунной базы. К этому же времени КНР собирается отправить космонавтов на Марс.

Китай, как и в 2018 году, продолжает лидировать по числу запусков ракет-носителей. С января страна успешно вывела на орбиту 29 космических аппаратов, опережая США (25) и Россию (22). По подсчетам, в околоземном пространстве уже находится порядка 200 спутников, сконструированных и построенных в КНР.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин против Китая
США 09:26
США пригрозили Китаю пошлинами в случае нарушения условий сделки
США 02:22
Пентагон озабочен укреплением военного потенциала России и Китая
США 13 декабря 21:06
В столице Узбекистане освоено $2,4 млрд в 2019 году
Бизнес 13 декабря 18:03
Нефть дорожает на ослаблении торговых опасений
Энергетика 13 декабря 10:29
Ростом котировок отреагировала биржа Гонконга на торговые договоренности США и Китая
Китай 13 декабря 08:10
Лента новостей
В "Шахдаге" стартовал лыжный сезон
Общество 14:22
В туристическом центре "Шахдаг" цены снижены на 15 процентов (ФOTO)
Общество 14:19
Кувейт выступил против новых санкций в отношении Ирана
Политика 14:13
В Азербайджане откроются малые предприятия в сфере промышленного производства
Бизнес 14:11
Казахстано-турецкое СП привлечет услуги по обслуживанию нефтепромыслового оборудования
Тендеры 14:11
Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 15
Другие страны 14:09
В одном из регионов Азербайджана открылось малое текстильное производство
Бизнес 14:06
18+! Ильгар Сафат создал боксера-убийцу. Шокирующие погружения в бездну (ФОТО)
Культура 13:57
Завтра в Азербайджане будет до 13 градусов тепла
Общество 13:54