Россия и Китай предложили смягчить санкции в отношении КНДР

17 декабря 2019 05:01 (UTC+04:00)

Россия и Китай предлагают смягчить ряд санкций в отношении Северной Кореи в целях улучшения гуманитарной обстановки в стране, говорится в проекте резолюции ООН, подготовленном двумя Москвой и Пекином, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Как отмечается в тексте, Совет безопасности должен отрегулировать санкционные меры в отношении КНДР, так как это может требоваться в связи с тем, что страна выполняет свои обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН. Резолюция определяет, что санкции, напрямую затрагивающие средства к существованию гражданского населения КНДР, должны быть сняты в кратчайшие сроки.
Согласно тексту резолюции, комитет 1718 (отвечающий за санкции против КНДР) должен "принять наиболее благоприятный подход" в ответ на просьбы об исключениях из существующих санкций ООН против КНДР в гуманитарных целях.
В проекте сказано, что "Совбез принимает решение исключить из действующих санкций ООН проекты межкорейского сотрудничества в сфере автомобильных и железных дорог".

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