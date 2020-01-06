Китай назвал выход США из СВПД главной причиной кризиса вокруг Ирана

Односторонний выход США из ядерной сделки по Ирану и пренебрежение своими международными обязательствами являются главной причиной кризиса вокруг соглашения, Иран был вынужден отказаться от ограничений по сделке, но тем не менее проявляет сдержанность. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Иран объявил в воскресенье об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.

"Мы считаем, что несмотря на то, что иранская сторона под влиянием внешних факторов была вынуждена отказаться от ограничений по ядерному соглашению, вместе с тем она проявила сдержанность, четко выразила политическую волю в полной мере выполнять соглашение, не нарушала обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что нынешняя эскалация напряженности на Ближнем Востоке стала серьезным вызовом для ядерного соглашения, и основной причиной тому стали США.

"Односторонний выход США из СВПД является пренебрежением международного права и международных обязательств, оказание крайнего давления на Иран, а также препятствование выполнения договора другими сторонами являются главной причиной напряженности вокруг ядерного вопроса Ирана", - заявил Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что все участники соглашения должны сохранять хладнокровие, придерживаться политического вектора урегулирования проблемы, решать существующие противоречия в рамках совместной комиссии.

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