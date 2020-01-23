Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 570 человек

23 января 2020 05:00 (UTC+04:00)

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае превысило 570 человек. Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на официальные данные проинформировала о 554 случаях в 27 регионах страны. Погибли 17 жителей. По уточненным данным, 95 инфицированных находятся в критическом состоянии. В тесном контакте с заболевшими находились более 5,8 тыс. человек, все они помещены на карантин.

Согласно опубликованной статистике, большинство заболевших зарегистрированы в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, откуда началось распространение эпидемии. Первый случай был выявлен на территории граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. В Пекине число инфицированных возросло еще на четыре человека, до 14 жителей.

На втором месте среди регионов по числу заболевших коронавирусом - южная провинция Гуандун, за ней следуют провинция Чжэцзян, Шанхай, города центрального подчинения Чунцин и Тяньцзинь, Гуанси-Чжуанский автономный район, провинции Хэнань и Сычуань. Администрация южного острова Хайнань тоже объявила о регистрации четырех инфицированных, три из которых - жители Уханя.

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