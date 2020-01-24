Шанхайский Disneyland временно закроют из-за вспышки коронавируса

Шанхайский тематический парк развлечений Disneyland объявил, что с 25 января временно приостанавливает работу в связи с распространением нового типа коронавируса в стране, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В рамках профилактики и контроля вспышки заболевания, и с целью обеспечить здоровье и безопасность наших гостей и сотрудников, ShanghaiDisneyResort временно закрывает Шанхайский Disneyland c 25 января 2020 года", - говорится в опубликованном заявлении.

Сообщается, что администрация парка находится в тесном контакте с местным правительством и объявит о дате возобновления работы после подтверждения.

Компания вернет всем клиентам деньги за купленные билеты.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань в провинции Хубэй. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

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