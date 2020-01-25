В Китае возросло число заболевших новым типом коронавируса

25 января 2020 19:27 (UTC+04:00)

Количество заразившихся новым типом коронавируса в различных частях Китая увеличилось до 1372 человек, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на власти, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее официально сообщалось о 1287 зараженных, из них 41 человек скончался.

По данным телеканала, к настоящему моменту у 1372 человек в Китае подтверждена пневмония, вызванная новым типом коронавируса, из них 41 человек умер, 39 человек выздоровели и выписаны из больниц.

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