Власти города Тяньцзинь запретили движение междугородних автобусов

26 января 2020 07:11 (UTC+04:00)

Правительство китайского города центрального подчинения Тяньцзинь вслед за Пекином приняло решение полностью прекратить междугородние автобусные перевозки пассажиров из-за коронавируса, говорится в заявлении правительства в соцсети Weibo, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Для осуществления строгого контроля за распространением нового типа коронавируса путем пассажирских перевозок с 27 января будут приостановлены все междугородние пассажирские автомобильные перевозки из и в Тяньцзинь, меры не распространяются лишь на транспорт, необходимый для нужд по профилактике и контролю за распространением заболевания", - говорится в сообщении.

Под запрет попали не только маршрутные автобусы, но и арендованные, частные и туристические.

Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже объявлен в 30 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,3 миллиарда человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.

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