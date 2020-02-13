В Китае за сутки выявили более 15 тысяч новых случаев коронавируса

В Китае за 12 февраля выявили 15 152 новых случая заражения коронавирусом, за сутки скончались 254 человека, 1171 излечился. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.

"За период с 0.00 до 24.00 12 февраля государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 15 152 новых подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе 174 новых тяжелых случая, 254 летальных исхода, из больниц за сутки выписали 1171 человека ", - сообщил Ми Фэн.