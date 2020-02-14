Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек, сообщает китайский государственный телеканал CGTN, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, из более чем 63 тысяч подтвержденных случаев заболевания 505 - за пределами Китая.

Ранее сообщалось, что число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй к пятнице выросло до 52 тысяч человек, число новых жертв болезни в регионе составило 116.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.