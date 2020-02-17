Число умерших от коронавируса в Хубэе возросло до 1696

Число зараженных новым коронавирусом в провинции Хубэй в центральной части Китая за весь период превысило 58,1 тыс. человек, из них умерли 1696, выздоровели 6639 жителей. Об этом сообщил в понедельник комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье утром власти проинформировали о более чем 56,2 тыс. заболевших, 1596 жертвах и 5623 выздоровевших. По обновленным данным, официальный уровень смертности в Хубэе составил порядка 2,91 % вместо 2,83% днем ранее.