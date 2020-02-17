В Китае общее число жертв коронавируса выросло до 1 770 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 излечились и выписаны из больниц. об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 70 844 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 57 934 человека (10 644 человека находятся в тяжелом состоянии), 10 844 человека выписаны из больниц и 1 770 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

Отдельно в Гонконге выявлены 57 заражений (из них один человек скончался, двое выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (пять из них уже выписаны), на Тайване заразились 20 человек (из них один скончался и двое выздоровели).