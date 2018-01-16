В Берлине люди ночевали на морозе в очереди за кроссовками с проездным

Сотни жителей Берлина выстроились в очередь за кроссовками Adidas с функцией безлимитного проездного, которые поступили в продажу во вторник, передает РИА Новости со ссылкой на The Local.

По данным издания, некоторые заняли очередь у магазинов в районах Митте и Кройцберг с субботы. Желающим получить обувь не помешали снег и холодная погода. Многие установили палатки, принесли стулья и спальные мешки

Всего в продажу поступит 500 пар таких кроссовок.

Судя по комментариями людей в очереди, в первую очередь их интересовал именно проездной на год: обувь с ним обойдется им в 160 евро, тогда как отдельно проездной на этот же срок стоит 761 евро.

"Я приехал из Лейпцига в субботу и я 73-й в очереди. Самое интересное - это билет и то, что будет всего 500 пар", - заявил Андреас Льу.

"Обувь крутая, но в первую очередь мне нужен проездной", - заявила 18-летняя Сара.

"Это поможет мне сэкономить довольно много денег, которые я могу потратить на что-то другое, особенно учитывая, что зарабатываю я не особенно много", - рассказал Джулиан Кинс.

Adidas выпустила лимитированную серию кроссовок совместно с берлинской компанией-перевозчиком BVG. Ее представители уже пошутили в Twitter по поводу очередей: "Заставлять людей ждать - одна из наших суперспособностей".

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