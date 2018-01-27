На Эйфелевой башне выключат подсветку в память о жертвах теракта в Кабуле

27 января 2018 23:07 (UTC+04:00)

Эйфелева башня в ночь на воскресенье погасит свои огни в память о жертвах теракта в Кабуле, унесшего жизни по меньшей мере 95 человек, заявила мэр Парижа Анн Идальго, передает РИА Новости.

"Сегодня в полночь Эйфелева башня погасит свои огни, чтобы отдать дань памяти жертвам гнусного нападения, поразившего сердце Кабула. Париж, парижане и парижанки поддерживают афганский народ, который снова столкнулся с террористическим варварством", - написала Идальго в Twitter.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местный минздрав, 95 человек погибли, еще 158 получили ранения. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".

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