МИД Британии осудил теракт в Кабуле

28 января 2018 21:24 (UTC+04:00)

Использование для совершения теракта автомобиля скорой помощи вызывает презрение, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, выражая соболезнования в связи с очередной террористической атакой в Кабуле, передает РИА Новости.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".

По последним данным, число погибших в результате взрыва возросло до 103 человек, еще 235 получили ранения. Как сообщают СМИ, взрыв совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле скорой помощи.

"Я шокирован и потрясен вчерашней ужасной атакой в Кабуле и категорически осуждаю ее. Использование автомобиля скорой помощи в качестве способа нападения на граждан заслуживает презрения… Выражаю соболезнования жертвам и их семьям", — говорится в заявлении Джонсона.

По его словам, Великобритания и Афганистан находятся на одной стороне в борьбе с терроризмом. Джонсон призвал найти и предать суду причастных к теракту.

"Вчерашняя атака говорит о том, что жизненно важно, чтобы все стороны активизировали диалог. Региональные и международные партнеры должны быть едины в осуществлении этой цели", — отметил Джонсон.

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