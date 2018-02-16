В Мюнхене открылась 54-я конференция по безопасности

Очередная, 54-я Мюнхенская конференция по безопасности открылась в пятницу в баварской столице, с приветственным словом к гостям обратился председатель конференции — немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, сообщает РИА Новости.

"Приветствую вас всех на 54-й конференции, приветствую всех ораторов, приветствую более 20 глав государств и правительств и более 500 гостей", — сказал Ишингер.

В форуме в этом году принимают участие более 500 гостей, в том числе более 20 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел и министров обороны. Однако действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель останется в Берлине, так как ведет переговоры о создании нового германского правительства.

Свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году подтвердили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг, британский премьер Тереза Мэй, австрийский канцлер Себастьян Курц, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, президент Украины Петр Порошенко.

США на конференции будут представлять глава Пентагона Джеймс Мэттис, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, а делегацию сенаторов традиционно возглавит республиканец Джон Маккейн. Со стороны хозяев на конференцию приедут действующий министр иностранных дел Зигмар Габриэль, действующий министр обороны Урсула фон дер Ляйен, а также главы других министерств и ведомств. В конференции также участвуют главы около 50 крупнейших международных компаний.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из более чем 40 стран мира. Конференция проходит ежегодно в гостинице Bayerischer Hof. В Мюнхене не подписывают коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.

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