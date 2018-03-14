Мэй пообещала заморозить госактивы РФ, если обнаружит угрозу Великобритании

14 марта 2018 17:34 (UTC+04:00)

Великобритания заморозит государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает РИА Новости.

"Мы заморозим российские государственные активы, если у нас будут свидетельства того, что они могут использоваться для угрозы жизни или имуществу британских граждан", — сказала она, представляя в среду меры в отношении России в связи с "делом Скрипаля".

Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британские спецслужбы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастно российское государство. Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля.

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