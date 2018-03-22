Саркози предъявили обвинения (ОБНОВЛЕНО)

22 марта 2018 00:09 (UTC+04:00)

Обвинения по делу о финансировании из Ливии президентской кампании 2007 года предъявлены в среду бывшему президенту Франции Николя Саркози, он помещен под судебный контроль, передает РИА Новости со ссылкой на газету Monde.

"Через два дня пребывания под стражей экс-президенту республики Николя Саркози в среду, 21 марта, предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств", — говорится в публикации.

23:02 (GMT+4) Полицейские завершили допрос бывшего президента Франции Николя Саркози. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в среду телеканал BFMTV. По его данным, допрос продолжался 25 часов и проводился в рамках расследования возможного незаконного финансирования Ливией президентской кампании Саркози в 2007 году.

Саркози был вызван в город Нантер, где расположено Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями утром во вторник. Он был помещен в ходе допроса под стражу и не имел права покидать здание без специального разрешения. Тем не менее вечером во вторник ему, с учетом того, что он бывший президент Франции, было предоставлено право провести ночь дома. В 8 часов утра среды допрос продолжился, сейчас политик освобожден из-под стражи.

По данным телеканала, в ближайшее время в Нантер должны прибыть три французских судьи, которые могут предъявить Саркози обвинения, либо же сообщить ему, что он будет проходить по делу о финансировании в качестве свидетеля.

Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от тогдашнего французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства.

В рамках расследования нелегального получения средств со стороны Ливии Саркози задерживается для дачи показаний впервые. Следствие по этому делу было начато пять лет назад. Следователи располагают показаниями посредника, Зиада Таккьедина, который утверждает, что передал представителям Саркози и ему лично "три чемоданчика с деньгами, полученными из Ливии". По данным СМИ, речи идет не менее чем о €5 млн.

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