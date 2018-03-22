ЕС выразит солидарность с Британией по "делу Скрипаля" - Могерини

22 марта 2018 17:43 (UTC+04:00)

Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини подтвердила в четверг перед началом Евросовета в Брюсселе, что лидеры стран ЕС заявят о своей единой поддержке Британии по делу Скрипаля, передает РИА Новости.

"Мы выразим солидарность с Британией (по делу Скрипаля), потому что самый сильный сигнал, который мы можем послать, это наше единство", - заявила она журналистам, отказавшись от более подробного комментария.

Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

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