Испания выдала ордер на арест Пучдемона

26 марта 2018 19:21 (UTC+04:00)

Генпрокуратура в немецком городе Шлезвиг (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн на севере страны), которая рассматривает дело Карлеса Пучдемона, получила от Испании ордер на арест политика.

Об этом сообщил корреспондент ТАСС в понедельник представитель ведомства.

"Мы получили от испанских органов ордер на его арест, у нас также есть европейский ордер", - отметил он. По словам представителя прокуратуры, сегодня суд вынесет решение о заключении Пучдемона под стражу.

Представитель ведомства отметил, что решение об экстрадиции бывшего главы каталонского правительства будет принято только после Пасхи, которая в этом году у католиков и протестантов приходится на 1 апреля. Лишь затем будет рассматриваться возможность его экстрадиции в Испанию. "Решение совершенно точно не будет принято до Пасхи", - сказал собеседник агентства.

На рассмотрение дела об экстрадиции может уйти до 60 дней, добавил он.

Пучдемон был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года. Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.

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