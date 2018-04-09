Макрон в разговоре с Трампом осудил "химические атаки" в Сирии

9 апреля 2018 04:31 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре в воскресенье с президентом США Дональдом Трампом осудил "химические атаки" в Сирии. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Елисейского дворца, пишет ТАСС.

"Президент Французской Республики решительно осудил химические атаки 7 апреля против населения Думы в Восточной Гуте", - говорится в коммюнике. Согласно заявлению, главы государств также обменялись информацией, "подтверждающей использование химического оружия".

В заявлении указывается, что "все ответственные за это (применение химоружия - прим. ТАСС) должны быть установлены". Лидеры двух стран также договорились о координации действий в Совете Безопасности ООН, где в понедельник пройдут два заседания, одно из которых - по угрозе международному миру - созвано по инициативе Москвы. Вторую встречу предложили провести девять государств - Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар - в связи с утверждениями о химической атаке в Сирии.

В воскресенье МИД РФ назвал информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о "химической атаке" со стороны правительственных войск в городе Дума под Дамаском. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне.

В свою очередь Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия в городе Дума. Как отметил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, о якобы применении в Думе бомбы с хлором сирийскими вооруженными силами заявил "ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе широко известные своими фейковыми новостями "Белые каски".

В воскресенье началась операция по выводу из Думы боевиков и их семей из группировки "Джейш аль-Ислам", а также удерживаемых ими мирных жителей.

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