Ученые: Изменение климата окажет серьезное влияние на Грецию

10 апреля 2018 11:08 (UTC+04:00)

Глобальное изменение климата окажет прямое и косвенное воздействие на Грецию – погода будет жарче, осадков станет меньше, заявил преподаватель факультета физики Университета Патры и лаборатории физики атмосферы Афанасиос Аргириу в интервью Афинскому агентству новостей АМНА, передает РИА Новости.

"Из-за протяженной береговой линии страны многим районам угрожает повышение уровня моря, которое оценивается в пределах от 0,2 до 2 метров. Ожидается уменьшение количества осадков от 5% до 9%, повышение температура на 3 — 4,5 градуса Цельсия, увеличение интенсивности солнечной радиации и увеличение интенсивности пассатных ветров", — полагает ученый.

По его мнению, последние два последствия "могут оказать положительное влияние на производство солнечной и ветровой энергии".

Помимо этого изменения климата окажут косвенное влияние на различные секторы экономики страны, такие как сельское хозяйство, туризм, транспорт, считает Аргириу.

"Повлияет этого также и на здоровье, то есть будет более благоприятный климат для роста паразитов или насекомых-переносчиков болезней, таких как комары", — полагает он.

Что касается мер, которые могут быть приняты для защиты жизни людей и имущества от экстремальных погодных явлений, Аргириу сказал, что в принципе надо придерживаться политики ограничения причин изменения климата.

"С одной стороны, нужно прямое осуществление этой политики на национальном уровне, а с другой стороны, нужно политическое давление Греции на международные организации для строгого соблюдения политики защиты окружающей среды", — сказал ученый.

Он предлагает также постоянно совершенствовать инфраструктуру здравоохранения и профилактики заболеваний.

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Azernews Newspaper
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