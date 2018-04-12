В Греции потерпел крушение самолет ВВС

12 апреля 2018 16:08 (UTC+04:00)

Самолет Mirage 2000 греческих ВВС упал в море возле острова Скирос, судьба пилота неизвестна, сообщает сайт militaire.gr, передает РИА Новости.

ЧП произошло в четверг днем. В настоящее время ведутся поиски пилота.

Издание сообщает, что самолет возвращался после операции перехвата в Эгейском море.

Генеральный штаб ВВС подтвердил, что с самолетом потеряна связь.

"В четверг, 12 апреля, в 12.15 была потеряна связи с самолетом M2000-5, находившимся в девяти милях северо-восточнее острова Скирос. Ведется его поиск",- говорится в заявлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Два самолета-разведчика США прибыли на Крит
США 12:32
МОМ назвала число прибывших в Европу по морю беженцев с начала года
Европа 10 апреля 17:31
Ученые: Изменение климата окажет серьезное влияние на Грецию
Европа 10 апреля 11:08
Греция направляет семь тысяч военных на границу с Турцией
Турция 5 апреля 14:39
Россия и Греция подписали соглашение об обслуживании военной техники
Россия 5 апреля 10:32
Нетаньяху обсудил строительство газопровода в Европу с лидерами Кипра и Греции
Израиль 5 апреля 09:41
Ципрас призвал Турцию освободить двух греческих военных
Европа 3 апреля 14:50
ЕС выделил для помощи беженцам в Греции 180 млн евро
Европа 3 апреля 06:11
В Афинах произошла попытка покушения на сотрудников посольства Ирана
Иран 3 апреля 00:10
МИД Турции осудил Грецию за включение спорных территорий в экопрограмму Natura 2000
Турция 1 апреля 13:08
Никос Ксантулис поразил игрой на древней лире и исполнением "Сары гялин" (ФОТО)
Культура 30 марта 15:19
В Греции проходит забастовка таксистов и железнодорожников
Европа 6 марта 06:34
Греция предложила восполнить налогами на богатство потери ЕС от Brexit
Европа 24 февраля 10:40
Обнародована инвестстоимость проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию (Эксклюзив)
Энергетика 24 февраля 08:09
Около 52% территории по маршруту TAP в Греции и Албании приведено в исходное состояние
Энергетика 23 февраля 11:56
Граждане Греции турецкого происхождения требуют ареста экс-главы МИД Греции
Турция 22 февраля 11:33
Консорциум TAP о прогрессе на греческом участке трубопровода
Энергетика 21 февраля 09:49
Планируются дополнительные маркет-тесты в рамках проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию (Эксклюзив)
Энергетика 19 февраля 13:09