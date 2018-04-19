В ЕКА уверены, что сотрудничество с Россией не изменится из-за санкций

Сотрудничество Европейского космического агентства с РФ не изменится из-за антироссийских санкций США, введенных в начале апреля, сообщил РИА Новости генеральный директор ЕКА Ян Вернер.

"Мы в ЕКА как межправительственная организация включаем в себя 22 государства, а также Словению и Канаду, таким образом, 24 государства находятся под одной крышей, и мы вместе работаем с Россией, как мы делали в прошлом, нет никаких изменений", — заявил Вернер.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

С 16 по 19 апреля в Колорадо-Спрингс проходит 34-й ежегодный Космический симпозиум.

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