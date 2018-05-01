В первомайской демонстрации Парижа приняли участие более 30 тысяч человек

1 мая 2018 20:34 (UTC+04:00)

Более 30 тысяч человек приняли участие в первомайской демонстрации в Париже, 20 тысяч из них шли в колонне профсоюзов, 14,5 тысячи — вне колонны, сообщает портал France Info со ссылкой на префектуру полиции Парижа, передает РИА Новости.

Кроме того, в шествии участвовали около 1200 молодых людей в черных одеждах, с масками на лице. В ходе шествия агрессивно настроенные молодые люди устроили беспорядки. Провокаторы громили витрины ресторанов и кафе, нападению подвергся "Макдональдс". Экстремисты также поджигали машины. Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге вынуждена была вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.

Как сообщалось ранее, полиция взяла под контроль около 200 человек в масках, они будут задержаны. Глава МВД Франции Жерар Коллон и мэр Парижа Анн Идальго в Twitter заявили, что решительно осуждают произошедшие беспорядки.

Профсоюзы призвали к мобилизации по всей Франции, в общей сложности в стране 1 мая было запланировано около 240 демонстраций, в том числе в Лилле, Лионе, Марселе, Страсбурге.

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