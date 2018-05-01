Два министра правительства Дании ушли в отставку

1 мая 2018 22:33 (UTC+04:00)

Два министра датского правительства объявили во вторник, что покидают свои посты. Министр высшего образования и исследований Сёрен Пинд огласил свое решение в интервью газете Berlingske, а министр охраны окружающей среды и по вопросам продовольствия Эсбен Лунде Ларсен опубликовал соответствующее заявление в Facebook, передает ТАСС.

Оба министра объяснили свои шаги личными причинами и желанием уйти из политики и посвятить себя другой деятельности. Как 48-летний Пинд, ранее занимавший пост главы датского Минюста, так и 39-летний Ларсен являются членами Либеральной партии, которую возглавляет премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Либеральная партия - старший участник трехпартийной правящей коалиции, сформированной Расмуссеном в феврале 2016 года. Отставка Пинда, занимавшего в партии высокое положение, но уже давно говорившего, что он устал от политики, не вызвала удивления у экспертов. Но решение Ларсена стало неожиданностью, и они пока не берутся объяснить его причины.

Премьер-министр принял отставку членов своего кабинета, заявив, что в среду представит королеве Дании Маргрете II кандидатуры их преемников. "Оба занимали разные посты в моих правительствах и прекрасно справлялись со своими обязанностями. Как я, так и вся Дания должны принести им свою благодарность", - отметил премьер в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Глава WhatsApp покинул свой пост
В мире 03:41
Президент Кыргызстана подписал указ об отставке правительства
Кыргызстан 19 апреля 12:13
Президент Кыргызстана освободил от должности генпрокурора
Кыргызстан 13 апреля 17:51
Вице-премьер Кыргызстана освобожден от должности
Кыргызстан 13 апреля 17:42
Президент Кыргызстана принял отставку министра юстиции
Кыргызстан 3 апреля 12:25
Министр юстиции Кыргызстана подал в отставку
Кыргызстан 2 апреля 16:30
Неизвестные напали на посольство Турции в Дании
Европа 19 марта 10:00
Дания выделит Грузии 27 млн евро на развитие демократии и экономики
Грузия 24 февраля 09:31
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с кончиной принца Дании
Туркменистан 16 февраля 10:23
Президент ЮАР объявил о своей отставке
Другие страны 15 февраля 03:14
Правящая партия ЮАР дала президенту 48 часов, чтобы покинуть свой пост
Другие страны 13 февраля 03:41
В Дании зоопарки просят приносить им домашних питомцев для корма львам
Европа 23 декабря 2017 17:07
Дания легализовала медицинский каннабис
Европа 15 декабря 2017 23:02
Сенатор призвал Трампа подать в отставку из-за обвинений в домогательствах
США 14 декабря 2017 21:18
Правительство Польши официально ушло в отставку
Европа 8 декабря 2017 19:46
Тиллерсон снова опроверг сообщения о предстоящей отставке
США 6 декабря 2017 16:49
Тиллерсон назвал смехотворными сообщения о своей отставке
США 1 декабря 2017 21:00
Госсекретарь США может быть отправлен в отставку
США 30 ноября 2017 20:26