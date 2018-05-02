Еврокомиссия призывает США полностью освободить ЕС от таможенных пошлин на металлы

Еврокомиссия (ЕК) призывает США полностью и навсегда освободить Евросоюз от таможенных пошлин на металлы. Об этом заявил председатель ЕК Жан-Клод Юнкер, представляя проект нового семилетнего рамочного бюджетного плана ЕС в Европарламенте, передает ТАСС.

"Мы отметили продление исключений для ЕС, которые щедро предоставили нам США. Но мы призываем США полностью и навсегда освободить ЕС от этих тарифов. Мы считаем, что такая мера может вводиться только из соображений защиты национальной безопасности и ей не место между союзниками. Мы отвергаем давление на переговоры, которые мы ведем", - сказал он.

Администрация президента США Дональда Трампа 1 мая приняла решение еще на 30 дней продлить с ЕС, Канадой и Мексикой переговоры по пошлинам на ввоз стали и алюминия, в то время как с Республикой Корея, Аргентиной, Австралией и Бразилией соглашения достигнуты. Пресс-служба Белого дома также сообщила, что из-под пошлин выводится стальная продукция из Аргентины, Австралии, Бразилии и Южной Кореи. Эта же мера действует и в отношении Канады, Мексики и стран - членов ЕС до 12:01 (07:01 мск) полуночи 1 июня.

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия. Они действуют для всех стран, которые поставляют продукцию в США, однако ранее отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.

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