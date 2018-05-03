На новейшем сторожевом корабле ВМС Британии нашли около ста неисправностей

3 мая 2018 18:44 (UTC+04:00)

На новейшем сторожевом корабле британских ВМС Forth обнаружили около ста неисправностей, пишет Daily Express со ссылкой на источники в Министерстве обороны, передает РИА Новости.

Неполадки удалось выявить во время внутренней проверки всего через несколько дней после ввода корабля в строй. При этом стоимость одного сторожевика составляет 348 миллионов фунтов (около 30 миллиардов рублей. - Прим. ред.), говорится в статье.

В компании BAE Systems, работавшей над строительством кораблей, рассказали, что проблемы связаны с электросистемами и болтовыми креплениями, и отметили, что активно поддерживают королевский флот в их устранении.

"Это не связанные между собой проблемы, и сейчас по каждой из них проводится отдельное расследование с целью выяснения причин и последствий", - приводит издание заявление официального представителя BAE Systems.

Корабль находится в Портсмуте на ремонте, на который потребуется около двух недель.

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Azernews Newspaper
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