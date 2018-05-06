При взрыве в шахте на юге Польши погиб горняк

6 мая 2018 14:06 (UTC+04:00)

Один польский горняк погиб в результате взрыва в шахте на юге страны, сообщил журналистам председатель Ястемжской угольной компании Даниель Озон, пишет РИА Новости.

В субботу утром в шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй произошел сильный взрыв. Сила взрыва, по данным шахтеров, была эквивалентна 4 баллам по шкале Рихтера. В момент взрыва в шахте находились около 250 человек. После эвакуации на поверхность не вышли семь горняков. Спасательная операция была затруднена из-за высокого содержания метана в воздухе.
"Спасатели добрались до шахтера. К сожалению, он погиб", — сказал Озон.

По его данным, погибшему горняку было 38 лет.

Ранее спасателям удалось поднять на поверхность двоих из оставшихся в шахте горняков. Они ранены и находятся в больнице. Поиски остальных шахтеров продолжаются.

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Azernews Newspaper
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