При взрыве в шахте на юге Польши погиб горняк

Один польский горняк погиб в результате взрыва в шахте на юге страны, сообщил журналистам председатель Ястемжской угольной компании Даниель Озон, пишет РИА Новости.
В субботу утром в шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй произошел сильный взрыв. Сила взрыва, по данным шахтеров, была эквивалентна 4 баллам по шкале Рихтера. В момент взрыва в шахте находились около 250 человек. После эвакуации на поверхность не вышли семь горняков. Спасательная операция была затруднена из-за высокого содержания метана в воздухе.
"Спасатели добрались до шахтера. К сожалению, он погиб", — сказал Озон.
По его данным, погибшему горняку было 38 лет.
Ранее спасателям удалось поднять на поверхность двоих из оставшихся в шахте горняков. Они ранены и находятся в больнице. Поиски остальных шахтеров продолжаются.
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