В Евросоюзе оценили варианты выхода США из соглашения по иранскому атому

7 мая 2018 20:17 (UTC+04:00)

В Евросоюзе рассчитывают, что в случае денонсации соглашения по иранскому атому США выберут вариант "мягкого выхода" (soft exit) из сделки, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

"В случае soft exit речь идет о ситуации, когда США выходят из соглашения без применения так называемых экстерриториальных санкций, что позволит европейцам соблюдать соглашение. В случае hard exit (жесткий выход) США вводятся эти самые экстерриториальные санкции, когда европейским компаниям придется делать выбор между экспортом в Иран или США, а самому Евросоюзу решать, прибегать или нет к ответным мерам в отношении американских компаний, ориентированных на европейский рынок, если Вашингтон проведет "красную линию" для европейского бизнеса. А "битва санкций" уже чревата торговой войной", — сказал собеседник агентства.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить".

ЕС подчеркивает значимость сохранения контактов с Тегераном по вопросам ядерной сделки, выступая за ее сохранение. Власти ЕС официально пока не говорят, какие действия они намерены предпринимать в случае выхода США из соглашения с Ираном.

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