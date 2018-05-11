В Польше с рельсов сошел грузовой состав

11 мая 2018 11:08 (UTC+04:00)

График движения поездов серьезно нарушен в Польше после аварии грузового состава между Познанью и Щецином, сообщает РИА Новости.

"В четверг вечером при выезде со станции Вронки сошел с рельсов товарный состав. Никто не пострадал, но поврежденными, осталось много вагонов. На рельсы просыпался уголь", — говорится в сообщении.

По причине аварии пассажирские поезда в различных направлениях задерживаются на несколько часов. Рельсы в месте происшествия в обоих направлениях по-прежнему заблокированы. Ликвидация аварии может продолжиться до обеда", — сообщает железная дорога.

Наибольшее опоздание — более 430 минут — пока фиксируется у поезда Интерсити маршрутом Свиноуйстье — Люблин.

Около 50 минут задержки в расписаниях региональные поездов, например, из Вронки.

Ситуация остается напряженной, потому что железная дорога имеет проблемы с объездом заблокированного участка из-за ремонта железнодорожной трассы в направлении Пилы.

Перевозчики организуют замещающие автобусные маршруты.

С места происшествия уже убрали локомотив, но на путях еще лежат 12 вагонов.

Сообщается, что машиниста аварийного поезда уже проверили на алкоголь, по данным медиков, мужчина был трезв.

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