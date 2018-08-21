В лондонской полиции прокомментировали инцидент со стрельбой в городе

Полиция Лондона заявила, что не рассматривает стрельбу недалеко от станции метро Кингсбери на северо-западе Лондона как террористический акт, жизни пострадавших ничего не угрожает, передаёт РИА Новости.

"Офицеры находятся на месте стрельбы… не связан с террором. Три человека направлены в больницу, их жизни ничего не угрожает", — сообщает полиция в Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы, произошедшей в понедельник вечером на северо-западе Лондона, пострадали три человека. Полиция ведет расследование инцидента.

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