Великобритания выделит £3 млрд на Brexit без сделки с ЕС

23 августа 2018 17:57 (UTC+04:00)

Великобритания выделит £3 млрд стерлингов на подготовку к выходу из Евросоюза на случай, если сделки ЕС и Лондон не смогут договориться о сделке по Brexit. Об этом заявил в четверг министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб, чье выступление опубликовано на официальном сайте британского правительства, передает ТАСС.

По его словам, "канцлер казначейства Великобритании одобрил выделение из бюджета дополнительных £3 млрд в дополнение к уже выделенным £700 млн" на выход Соединенного Королевства из ЕС.

В четверг Рааб выступил с речью по случаю публикации первой части пояснительных записок, раскрывающих детали правительственного плана по подготовке к сценарию выхода королевства из Евросоюза без сделки. В этом выступлении, как заранее анонсировало возглавляемое им министерство, Рааб заявил о том, что Великобритания примет односторонние меры для поддержания стабильной работы своих институтов в случае отсутствия соглашения о дальнейшем сотрудничестве с Евросоюзом по итогам переговоров по Brexit.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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