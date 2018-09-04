В Лондоне три человека пострадали при атаке отравляющим веществом

4 сентября 2018 21:14 (UTC+04:00)

На западе Лондона три человека пострадали при атаке отравляющим веществом, передает РИА Новости со ссылкой на The Independent.

По данным телеканала, полиция получила информацию об инциденте около двух часов дня по местному времени.

В район ЧП на улицу Уэстерн-Гроув прибыли медики, полиция и пожарные, пострадавшие были доставлены в больницу.

По информации телеканала Sky News, нападение произошло в магазине. Сотрудники заподозрили одного из посетителей в воровстве, после чего тот распылил им в лицо неизвестное вещество. Отмечается, что жизни потерпевших находятся вне опасности.

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