Столтенберг заявил, что НАТО ждет Македонию

6 сентября 2018 17:00 (UTC+04:00)

Североатлантический альянс ждет Македонию в качестве 30-го члена организации, но решение о вступлении примут граждане страны на референдуме о переименовании республики в рамках договора с Грецией, заявил в ходе визита в Скопье генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"Через несколько недель у вас пройдет референдум, на котором вы решите, хотите ли присоединиться к мировому сообществу. Остается принять решение гражданам, мы готовы вас встретить как 30-го члена альянса", — цитирует национальное агентство МИА Столтенберга.

Он добавил, что "ценит партнерство" с Македонией. В свою очередь, министр обороны республики Радмила Шекерински сообщила, что за прошедшие годы в операциях НАТО в Ираке и Афганистане и других миссиях альянса приняли участие 4 тысячи военнослужащих македонской армии.

Столтенберг прибыл в Скопье с двухдневным визитом, где проводит встречи с македонским руководством. В четверг в македонской столице состоялось торжественное открытие таблички "улица Столтенберга" в честь его отца – норвежского дипломата Торвальда Столтенберга, который участвовал в восстановлении Скопье после катастрофического землетрясения 1963 года.

Затем генеральный секретарь НАТО вместе с главой минобороны республики Радмилой Шекерински присутствовал на показательных выступлениях спецназа вооруженных сил Македонии.

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