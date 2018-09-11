В бундестаге предостерегли немецких военных от участия в конфликте в Сирии

11 сентября 2018 09:38 (UTC+04:00)

Присоединение Германии к военной операции в Сирии привело бы к эскалации в раздираемой войной стране, которая пытается пойти по пути урегулирования конфликта, заявила РИА Новости депутат бундестага от партии "Левые" Хайке Ханзель.

Ранее таблоид Bild сообщил, что в Минобороны ФРГ прошли консультации с высокопоставленной американской делегацией. На них обсуждался вопрос о возможности участия Германии в ударах США, Великобритании и Франции по Сирии в случае применения там химоружия.

"Участие бундесвера в военных ударах в Сирии вызвало бы очередную опасную эскалацию… Это нарушение принципов международного права членами НАТО, потому что на это нет мандата ООН. Германия не должна принимать участие", — заявила Ханзель.

Она также подвергла критике позицию западных стран по инцидентам, связанным с применением химического оружия в Сирии, подчеркнув отсутствие достаточных доказательств тому, что сирийское правительство причастно к применению химоружия в городе Дума в апреле. Ханзель отметила, что даже Организация по запрещению химического оружия не смогла установить ответственных за химатаку в Думе.

В Минобороны ФРГ ранее заявили, что "не хотят спекулировать" о возможности присоединения Германии к военной операции в Сирии, и в настоящее время таких оснований нет. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт также сообщил, что "правительство ФРГ находится в контакте с партнерами и союзниками по ситуации в сирийском Идлибе", напомнив, что для задействования бундесвера в военной операции "принципиально необходимо парламентское согласие".

Минобороны России ранее предупреждало, что в Сирии готовится провокация с химоружием, которая должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии.

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