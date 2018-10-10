В Канаде взорвался газопровод, около сотни жителей были эвакуированы

10 октября 2018 10:24 (UTC+04:00)

Около сотни жителей провинции Британская Колумбия на западе Канады были эвакуированы в связи со взрывом газопровода компании Enbridge. Об этом сообщает телеканал CBC, передает в среду РИА Новости.

По данным телеканала, инцидент произошел около 17:30 по местному времени. Полиция эвакуировала жителей близлежащих поселений в качестве меры предосторожности, на данный момент им разрешено вернуться в свои дома. В результате взрыва не было пострадавших. Газопровод поврежден.

Правоохранители расследуют инцидент, причина взрыва пока неизвестна.

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