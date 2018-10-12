Румас и Медведев провели встречу в Душанбе

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и председатель правительства России Дмитрий Медведев провели сегодня встречу в Душанбе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"Поздно вечером прошла неформальная встреча глав правительств Беларуси и России. Сергей Румас и Дмитрий Медведев обсудили актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в различных сферах. В том числе стороны детально остановились на экономическом блоке вопросов. Кроме того, обсужден график предстоящих встреч на высшем и высоком уровне", - сообщили в пресс-службе правительства.

Объем взаимного товарооборота Беларуси и России за январь-июль 2018 года вырос на 15,2% до $20,4 млрд. Россия продолжает оставаться основным торговым партнером Беларуси: на долю России в январе-июле 2018 года пришлось 49,7% стоимостного объема внешней торговли товарами, 38,8% - экспорта, 59,1% - импорта. Экспорт услуг в Россию за семь месяцев составил $1 млрд 570,2 млн (рост на 17,9% к уровню января-июня 2017 года), импорт - $758,4 млн.

В январе-июне на долю России приходилось $2 млрд, или 36,4% от общего объема привлеченных за этот период в Беларусь иностранных инвестиций ($5,5 млрд). Удельный вес прямых инвестиций из России в общем объеме привлеченных в Беларусь прямых инвестиций составил 36,1% (привлечено из России ПИИ на сумму $1,59 млрд, всего в Беларусь привлечено $4,4 млрд).

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