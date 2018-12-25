Британская полиция пригрозила владельцам дронов штрафами и тюрьмой

Британская полиция пригрозила владельцам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) крупными штрафами и тюремным заключением в случае несоблюдения правил эксплуатации дронов. Об этом во вторник сообщил телеканал Sky News, передает ТАСС.

Согласно новому закону, который вступит в силу в июле следующего года, владельцы БПЛА могут быть оштрафованы на £2,5 тыс. ($3,2 тыс.) или приговорены к тюремному заключению на срок до 5 лет, если дрон под их управлением поднимется на высоту выше 122 метров или приблизится к аэропорту ближе чем на один километр.

"Не относитесь к этому легкомысленно, если вы нарушите любое из правил и будете действовать безответственно, вы можете столкнуться с уголовными обвинениями. Сотрудники полиции будут использовать все имеющиеся полномочия для расследования сообщений о неправомерном использовании БПЛА и добиваться соответствующего наказания", - сказала заместитель главного констебля Серена Кеннеди.

Заместитель главы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес в понедельник заявил, что власти Соединенного Королевства могут развернуть по всей стране средства борьбы с БПЛА после инцидента, парализовавшего на прошлой неделе работу аэропорта Гатвик. Он также выразил уверенность в том, что полиции удастся найти тех, кто спровоцировал транспортный коллапс , затронувший больше 1 тыс. рейсов и 140 тыс. пассажиров.

Гатвик прекратил работу вечером 19 декабря в связи с сообщениями о появлении двух беспилотников над взлетно-посадочной полосой (ВВП). Самолеты, уже летевшие в аэропорт, были перенаправлены в воздушные гавани других городов Великобритании и Европы. 20 декабря аэропорт не работал вообще и возобновил прием и отправку самолетов только в пятницу утром в ограниченном режиме.

За год Гатвик, расположенный в 46 км к югу от Лондона, обслуживает более 45 млн пассажиров и до прошлого года считался самой оживленной в мире воздушной гаванью с одной ВПП.

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