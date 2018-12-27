СМИ: Евросоюз остается уязвимым по отношению к спадам в экономике США

Финансово-экономические и торговые проблемы США отражались и будут в дальнейшем неизбежно негативно отражаться на состоянии экономики Евросоюза. На это указывает в четверг газета Libération в статье, озаглавленной "Евросоюз остается уязвимым". Материал написан корреспондентом газеты при Европейском сообществе Жаном Катремером, автором многочисленных книг о ЕС и специалистом по международному праву по своей первой профессии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Журналист напоминает, что почти 12 лет назад, в феврале 2007 года, в США разразился ипотечный кризис, который 18 месяцев спустя "погрузил Европу в ее самый тяжкий финансовый и банковский кризис со времен 1929 года". "Из него она выбиралась в течение восьми лет, и шрамы от него видны до сих пор", - подчеркивает автор.

Рассматривая воздействие нынешней ситуации в США на ЕС, он задается вопросом, аналогична ли она по своим масштабам и опасности прежнему кризису. "Судя по всему - нет, - отвечает сам же автор. - Однако ясно, что Европа в очередной раз, по-прежнему находясь в зависимости от американского локомотива, вынуждена будет страдать. Потому что она не только не располагает достаточными основами для обеспечения экономического роста, но и является, из-за своих структурных слабостей, крайне уязвимой по отношению к ударам извне".

"На этот раз кризис будет не финансово-банковским, но в первую очередь экономическим, потому что США рискуют оказаться в условиях рецессии в период ближайших 12-18 месяцев", - уверен Катремер. При этом он добавляет: "Во всяком случае именно так считают рынки, и именно на это указывает происходящая в настоящее время инверсия кривой в графике изменения процентных ставок".

"Совершенно очевидно, что в ближайшее время станет дороже брать займы на двух- или пятилетний срок, чем на десятилетний - тогда как ситуация должна быть полностью противоположной", - пишет автор. "И все это указывает именно на то, что инвесторы ожидают возникновения подлинной "бури" уже в краткосрочной перспективе", - подчеркивает эксперт.

"Такое мнение возникло у инвесторов под воздействием политики [президента США ] Дональда Трампа - в первую очередь развязанной им по всем направлениям торговой войны, но также и той дипломатической напряженности, которая стала последствием его агрессивной односторонней политики. Все это начинает оказывать пагубное воздействие на мировую торговлю", - отмечается в материале.

Автор приводит в доказательство существования неблагоприятной тенденции сведения о том, что показатель перевозки товаров в контейнерах, на которую приходится 80% мирового товарооборота, снизился с уровня роста в 6 п. п. в 2017 году до 2 п. п. в 2018. "Такое воздействие [политики Трампа] приводит к подрыву доверия к мировой торговле, вызывает снижение инвестиций", - подчеркивает Катремер.

Он особо отмечает, что для Евросоюза "при этом проблема заключается в том, что его рост ВВП, ожидаемый в 2019 году в размере 2%, никак нельзя назвать успешным, что и делает ЕС крайне уязвимым в отношении малейшего сильного ветра из других регионов". В частности, в статье высказывается мнение, что Европе для укрепления своих позиций следовало бы активно участвовать в той технологической гонке, которую ведут между собой США и Китай, и в которой она полностью отсутствует. В результате у Европы "отнюдь не много козырей", которые могли бы ей позволить привлечь инвесторов в условиях, если рост ВВП азиатской зоны сохранится на уровне в 4%.

Автор при этом обращает внимание на то, что в условиях нестабильности финансово-экономической сферы США у Европы существует и "такой фактор риска, как неопределенность ее политической ситуации, вызванная, в частности, протестами "желтых жилетов" во Франции, а также усилением позиций крайне правых или популистских партий в ряде стран, что рискует привести к тому, что после майских общеевропейских выборов континент получит неуправляемый Европейский парламент и крайне ослабленную Европейскую комиссию".

Кроме того, на ЕС будет воздействовать предстоящее обновление половины состава совета директоров Европейского центрального банка "и, разумеется, Brexit, сила шока которого будет зависеть от того, произойдет ли выход Великобритании из ЕС на основе договора или без него". Дестабилизирующим для зоны евро может оказаться и то, что Германия, как это уже было ранее, постарается навязать свой особый взгляд на выход из кризиса, "дестабилизировав тем самым зону евро в свою пользу".

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