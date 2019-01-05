Власти Германии подтвердили падение груза с химикатами в Северное море

Смытые с судна Zoe в Северном море контейнеры с опасным грузом содержат 7,7 тонны бензоилпероксида и 1,5 тонны литий-ионных батарей, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает немецкое управление по чрезвычайным ситуациям на море и требует в случае обнаружения не подходить к ним ближе чем на 50 метров.

Контейнеровоз Zoe, который под флагом Панамы шел из бельгийского Антверпена в немецкий Бремерхафен, 2 января попал в шторм. Сообщалось, что около 270 контейнеров смыло в Северное море, некоторые вынесло на голландское побережье. Немецкие власти заявили, что "за бортом оказался один контейнер с опасным грузом".

"В воду попали два 20-футовых контейнера с опасным грузом", - сообщает немецкое ведомство.

По его данным, один из контейнеров содержит 280 коробок бензоилпероксида общим весом 7,7 тонны, во втором находятся 457 коробок литий-ионных батарей общим весом около 1,5 тонны.

Если упаковка будет повреждена, бензоилпероксид опустится на дно, и угроза для морских организмов будет очень ограниченной, если вещество окажется на берегу - опасность выше, заявили в ведомстве.

Немецкие специалисты требуют в случае обнаружения коробок с бензоилпероксидом на берегу не подходить к ним ближе чем на 50 метров и сразу вызвать экстренные службы.

Zoe - один из крупнейших контейнеровозов в мире. MSC - вторая крупнейшая в мире частная судоходная компания.

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