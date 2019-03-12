Двое альпинистов погибли при сходе лавины в Шотландии - СМИ

12 марта 2019 22:08 (UTC+04:00)

Несколько альпинистов попали под лавину на шотландской горе Бен-Невис. Как во вторник сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си, в результате инцидента два человека погибли и двое получили травмы. К месту происшествия направлены спасательные вертолеты и врачи скорой помощи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Шотландская полиция в данный момент координирует горную спасательную операцию, а также оказывает поддержку близким пострадавших", - приводит вещательная корпорация заявление шотландской полиции.

Другие подробности пока не приводятся.

Бен-Невис - самая высокая точка Грампианских гор в Шотландии. Ее высота достигает 1344 метра. Ежегодно на Бен-Невис наблюдается более 260 штормов, в результате которых выпадает 4350 мм осадков - в семь раз больше, чем в Лондоне.

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