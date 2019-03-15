Петр Стоянов: К 2030 году все государства Западных Балкан войдут в ЕС

15 марта 2019 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - К 2030 году все региональные государства Западных Балкан станут членами Европейского Союза.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал экс-президент Болгарии Петр Стоянов во время панельных обсуждений на тему «Страны Западных Балкан – 2030» в рамках VII Глобального Бакинского форума.

По его словам, членство стран Западных Балкан в Европейском Союзе окажет существенное положительное воздействие на решение проблем мигрантов.

Он отметил, что членство в ЕС является выбором граждан стран Западных Балкан.

В свою очередь, экс-премьер Хорватии Ядранка Косор отметила, что важнейшим условием для вступления стран в ЕС является взаимное доверие

Она отметила, что Хорватия стала полноправным членом Европейского Союза, чему в большей степени способствовали длительные переговоры с европейской организацией.

«Неоднократные дискуссии, проведенные в свое время с членами ЕС, в результате дали положительные результаты», - добавила экс-премьер.

Отметим, что 14 марта в столице Азербайджана открылся VII Глобальный Бакинский форум на тему «Новая внешняя политика мира».

Форум, который продолжится до 16 марта, проводится при организации Международного центра Низами Гянджеви.

В этом престижном мероприятии участвуют более 500 представителей 50 стран, в том числе действующие главы государств и правительств ряда стран, известные политические и общественные деятели.

На 10 сессиях, которые пройдут в рамках форума, будут обсуждены вопросы глобального и регионального значения.

На нынешнем форуме на тему «Новая мировая внешняя политика» обсуждаются роль больших сил в изменении глобальной политики, вызовы устойчивого развития, средневосточное сотрудничество во имя безопасности, роль науки и культуры в принятии современных решений и другие важные вопросы.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

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