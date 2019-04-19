"Челси" вышел в полуфинал Лиги Европы, обыграв пражскую "Славию"

19 апреля 2019 01:35 (UTC+04:00)

Английский футбольный клуб "Челси" дома обыграл чешскую "Славию" со счетом 4:3 во втором матче четвертьфинала Лиги Европы. Первая встреча также закончилась победой лондонской команды - 1:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей дубль на счету Педро (5-я и 27-я минута), также голом отметился Оливье Жиру (17). На 10-й минуте встречи защитник "Славии" Симон Дели отправил мяч в свои ворота. У пражской команды дважды отличился Петр Шевчик (51, 55), один гол на счету Томаша Соучека (26).

"Славия" пробилась в плей-офф еврокубка впервые с сезона-2007/08, тогда клуб вышел в 1/16 финала Кубка УЕФА (предыдущее название Лиги Европы - прим. ТАСС), где уступил английскому "Тоттенхэму". В 1/8 финала текущего розыгрыша турнира "Славия" выбила испанскую "Севилью", вырвав победу в дополнительное время ответного матча, забив решающий мяч на предпоследней минуте встречи (2:2, 4:3).

В полуфинале "Челси" встретится с немецким "Айнтрахтом", который победил португальскую "Бенфику" в домашнем матче - 2:0. По сумме двух встреч счет стал 4:4, однако благодаря двум голам в гостевой игре немецкая команда прошла дальше. Первый полуфинальный матч лондонский клуб проведет на выезде 2 мая, ответный - дома 9 мая.

"Челси" в 2013 году стал обладателем трофея Лиги Европы. В финале английский клуб обыграл "Бенфику" (2:1).

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