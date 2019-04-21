Большая часть Нотр-Дама спасена от риска разрушения

Министр культуры Франции Франк Риестер сообщил, что здание собора Парижской Богоматери удалось почти полностью стабилизировать после пожара, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нотр-Дам в настоящее время почти что спасен от разрушения. Укреплены и стабилизированы все особо слабые места, возникшие в результате пожара - северный и южный портал, а также часть западного портала, расположенная между двумя колокольнями", - сказал министр в воскресенье в интервью телеканалу France 2. "Это прекрасная новость", - подчеркнул он.

По словам Риестера, нужно еще много работать над каменным сводом собора. "В своде есть еще несколько нестабильных точек. По ним работают специалисты министерства культуры, строительные компании. Они убирают оттуда обломки и фрагменты, оставшиеся после пожара, и постепенно начинают закрывать брезентом бреши в каменном своде. Когда эти работы будут завершены, мы сможем считать, что собор спасен", - подчеркнул министр.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях здания.

Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и ее шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора. Внутрь его при тушении также попало большое количество воды.

Французские власти и бизнесмены уже пообещали выделить сотни миллионов евро на восстановление одной из главных достопримечательностей Парижа. Предложения о помощи поступили из России, Великобритании, Германии и других стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.