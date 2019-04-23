Консерваторы потребуют от Мэй назвать точную дату ухода в отставку

Депутаты правящей в Великобритании Консервативной партии потребуют от премьер-министра Терезы Мэй назвать точную дату ее ухода в отставку. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее данным, если этого не произойдет до 12 июня, то парламентский комитет 1922, объединяющий рядовых депутатов-консерваторов, будет вынужден пойти на изменение внутрипартийных правил, чтобы сместить своего лидера. Согласно действующему регламенту, тори могут лишь раз в год выносить ему вотум недоверия.

В декабре прошлого года Мэй удалось удержаться на своем посту, когда комитет 1922 инициировал проведение подобного голосования. В этой связи консерваторы намерены изменить действующие правила и получить возможность выражать недоверие лидеру раз в полгода.

Бывший лидер Консервативной партии Иэн Данкан Смит (2001-2003 годы) ранее в эфире телеканала Sky News назвал реалистичным сценарий ухода Мэй с поста премьер-министра Соединенного Королевства в мае или июне. Экс-лидер тори напомнил об обещании премьера уйти в отставку, как только парламент примет соглашение об условиях выхода из Евросоюза.

Как ожидается, члены кабинета министров во вторник заявят Мэй о необходимости вынесения соглашения об условиях Brexit на четвертое голосование в Палату общин. Если депутаты в очередной раз отвергнут сделку, тогда Великобритания в мае должна будет принять участие в выборах в Европарламент, против чего выступают евроскептики.

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