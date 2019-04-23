Умерла самая пожилая автогонщица Германии

Самая пожилая немецкая гонщица ралли Хайди Хетцер ушла из жизни 21 апреля в возрасте 81 года через несколько дней после завершения своего африканского заезда. Об этом сообщила газета B.Z. со ссылкой на семью гонщицы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Уже в 16 лет Хетцер впервые приняла участие в гонке ралли на итальянском мотороллере Lambrtta и до 76 лет оставалась непременным участником заездов на соревнованиях разного уровня. За всю жизнь она завоевала 150 наград. Хетцер оставалась за рулем почти до самого конца - лишь в середине апреля этого года она завершила продолжительный автотур по Африке.

"Обстоятельства ее смерти не так важны, как ее жизнь: каждый день она проживала как последний", - поделились сын спортсменки Дилан и дочь Марла.

В 2014 году в возрасте 77 лет Хетцер совершила кругосветное путешествие на ретро-автомобиле Hudson 1930 года выпуска, которое длилось два года и семь месяцев. На нем она проехала Восточную Европу, Ближний Восток, Китай, Лаос, Малайзию, в Сингапуре вместе с автомобилем погрузилась на корабль и поплыла в Австралию. Обогнула континент, переплыла в Северную Америку, затем - в Южную. 12 марта 2017 года она финишировала у Бранденбургских ворот в Берлине, где ее встречали тысячи жителей города.

Правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер охарактеризовал Хетцер как "уникального посла города Берлин". "Берлин никогда не забудет женщину с сумочкой в виде автомобиля и хорошим чувством юмора", - отметил он.

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