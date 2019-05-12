В Литве завершилось голосование на президентских выборах

12 мая 2019 21:24 (UTC+04:00)

Голосование на прошедших в воскресенье седьмых за годы независимости президентских выборах завершилось в Литве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В 20:00 по местному времени (совпадает с мск) закрылись около 2 тыс. избирательных участков, на которых 2,472 млн обладающих правом голоса граждан могли сделать выбор в пользу одного из девяти претендентов на пост главы государства, а также проголосовать на референдумах о введении двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте.

Однако из-за очередей, которые образовались перед окончанием голосования на нескольких участках, Главная избирательная комиссия приняла решение продлить время их работы.

"Всем тем, кто пришел на участок до 20:00, предоставлена возможность проголосовать и после этого часа", - сообщила журналистам председатель комиссии Лаура Матьёшайтите.

По предварительным данным комиссии, явка составляет 56,46%. Порога активности для президентских выборов законами Литвы не предусмотрено, поэтому они считаются состоявшимися при любых показателях. Помешать юридическому признанию могут только значительные нарушения порядка голосования, которых, согласно комиссии, не было. Порог явки в 50% существует для референдумов. Он тоже преодолен.

Полиция получила около 50 сообщений о возможных нарушениях. Сигналы касались незаконной агитации, которая в день выборов запрещена, и попыток подкупа избирателей. Однако ни одного предварительного следствия по ним начато не было.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов.

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