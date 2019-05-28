Европейский центральный банк запустил в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200

28 мая 2019 11:01 (UTC+04:00)

Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 28 мая, запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в €100 и €200. Всего будет напечатано 3 млрд купюр нового образца. Старые же постепенно будут изымать из торговых сетей, при этом они остаются полноценным платежным средством.

На новых банкнотах теперь появится портрет героини древнегреческой мифологии - Европы. Ее изображение нанесено в виде водяного знака на голографической вертикальной полосе. Еще один отличительный знак - цифры 100 или 200 в нижнем левом углу будут менять цвет с синего на темно-зеленый в зависимости от угла наклона. При наклоне будут проявляться голографические изображения в виде знака единой валюты.

"Эти элементы защиты усложнят подделку купюр", - сказал представитель правления германского Центробанка Йоханнес Берман.

Во Франкфурте-на-Майне сохранили цветовую гамму обновленных купюр, но внесли изменения в графический дизайн. Первое, что, скорее всего, заметят граждане - рельефные, четко осязаемые линии по обеим сторонам банкноты.

Ранее - в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах - финансовый регулятор ввел в обращение обновленные банкноты номиналом в €5, €10, €20 и €50. Купюры достоинством в €500 обновлять не будут, поскольку ЕЦБ решил отказаться от них.

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