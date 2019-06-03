Мэй надеется укрепить взаимное сотрудничество между Британией и США

3 июня 2019 01:52 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с нетерпением ждет официального визита президента США Дональда Трампа, который начнется в понедельник, надеясь на укрепление отношений двух стран. Об этом говорится в сообщении канцелярии британского премьера.

В ходе государственного визита президента США в Великобританию ожидается ряд совместных мероприятий с участием Трампа и членов британского правительства, а также встреча с королевой Елизаветой Второй в Букингемском дворце.

По словам ​​Мэй, которые приводятся в сообщении, визит Трампа является возможностью "еще больше укрепить и без того тесное партнерство" между Великобританией и США.

"Наши отношения на протяжении многих лет лежат в основе безопасности и процветания наших стран и будут впредь оставаться такими на многие поколения вперед. Вместе мы делаем больше, чем другие страны мира. Мы являемся крупнейшими инвесторами в экономики друг друга, наши прочные торговые отношения и тесные деловые связи создают рабочие места, возможности и благосостояние для наших граждан", - отметила премьер-министр.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Роухани заявил, что США должны сами вернуть нормальные условия для диалога с Ираном
Иран 01:12
Трамп: американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США
США 2 июня 23:59
Минюст США откажется от дополнительных обвинений в адрес Ассанжа
В мире 2 июня 23:50
В США заявили, что пока не видят необходимости в возобновлении военных учений с Сеулом
США 2 июня 22:31
Группу из четырех альпинистов спасли на горе Нандадеви в Индии
В мире 2 июня 21:25
В Тегеране считают, что США должны поменять ошибочный подход к Ирану
Политика 2 июня 19:57
Лента новостей
Сервисы Google работают с перебоями
В мире 03:09
Армия Хафтара отразила наступление сил ПНС на аэропорт Триполи
Арабские страны 02:55
Совет ФИФА обсудит подготовку Катара к чемпионату мира и определит хозяев клубных ЧМ
Спорт 02:45
ПВО Сирии сбила две израильские ракеты во время атаки на аэродром
В мире 02:16
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Арабские страны 01:30
Роухани заявил, что США должны сами вернуть нормальные условия для диалога с Ираном
Иран 01:12
На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль
Арабские страны 00:46
Катар не согласен с антииранскими заявлениями по итогам саммитов в Мекке
Арабские страны 00:33
Boeing обнаружила дефектные детали в десятках самолетов 737MAX и 737NG
В мире 00:12